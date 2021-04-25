Минздрав обновил карантинные зоны — в «красной» Киев и 10 областей

Министерство здравоохранения обновило разделение на карантинные зоны — в «красной» остается Киев и еще 10 областей, а в «зеленой» пока ни одного региона.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на 25 апреля.

В «красной» зоне, кроме столицы, находятся Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

В «оранжевую» зону попали Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

В «желтой» зоне пять областей — Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая и Одесская (последняя вышла из «красной» зоны 25 апреля).

Главный санврач страны Виктор Ляшко 23 апреля сообщил, что на следующей неделе из «красной» зоны также выйдут Львовская, Киевская, Запорожская и Полтавская области, а также Киев (изо дня на день).