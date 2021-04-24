Санврач Ляшко: Киев и пять областей на следующей неделе выйдут из «красной» зоны карантина

В течении следующей недели Киев и пять областей выйдут из красной зоны карантина в связи со снижением уровня эпидемической опасности.
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
«По нашим прогнозам, в течение следующей недели будут выходить из красного уровня Львовская, город Киев (изо дня в день), Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области», — заявил он.
- В Николаевской области, которая находится в «красной» карантинной зоне, решили несколько ослабить ограничения: расширить график работы транспорта, а младшей школе разрешили посещать занятия.
- Накануне Министерство здравоохранения озвучило карантинные правила на время Пасхи. В первую очередь, это касается посещения церквей. Киев ввел особые требования к богослужениям в Вербное воскресенье и на Пасху.