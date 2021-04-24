Санврач Ляшко: Киев и пять областей на следующей неделе выйдут из «красной» зоны карантина

В течении следующей недели Киев и пять областей выйдут из красной зоны карантина в связи со снижением уровня эпидемической опасности.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«По нашим прогнозам, в течение следующей недели будут выходить из красного уровня Львовская, город Киев (изо дня в день), Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области», — заявил он.