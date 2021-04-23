Дезинфекция и скрининг. Киев ввел особые требования к богослужениям в Вербное воскресенье и на Пасху

Столичные власти ввели особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи.

Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, утром в пятницу состоялось заседание городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, на котором были приняты особые требования.

В частности, чтобы предотвратить всплеск вируса, столичная власть рекомендует руководителям церквей и религиозных организаций проводить богослужения в онлайн-режиме. Однако, если прихожане пойдут в церковь, необходимо придерживаться строгих правил и ограничений.

«Во-первых: храмы должны обеспечить дезинфекцию и проветривание помещений. Во-вторых: ограничить количество посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров помещения. В-третьих: обеспечить температурный скрининг тех, кто будет участвовать в богослужениях. И, конечно, масочный режим никто не отменял!» — подчеркнул мэр.

Кличко добавил, что накануне городская власть встречалась с представителями всех конфессий, которых призвали соблюдать карантинные ограничения. Также мэр ожидает, что Всеукраинский совет церквей примет правильное решение о том, как проводить богослужения, и как будет происходить освящение пасхальных корзин.

Также он напомнил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Киеве остается сложной, и призвал всех киевлян провести праздники в кругу семьи, не собираться большими компаниями и не идти в места большого скопления людей.