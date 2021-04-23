Дезінфекція та скринінг. Київ запровадив особливі вимоги до богослужінь у Вербну неділю та Великдень

Столична влада запровадила особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня.

Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, вранці в пʼятницю відбулося засідання міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, на якому були ухвалені особливі вимоги. Столична влада рекомендує керівникам церков і релігійних організацій проводити богослужіння в онлайн-режимі. Однак, якщо парафіяни підуть до церкви, необхідно дотримуватися суворих правил і обмежень.

«По-перше: храми повинні забезпечити дезінфекцію і провітрювання приміщень. По-друге: обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів приміщення. По-третє: забезпечити температурний скринінг тих, хто братиме участь у богослужіннях. І, звичайно, масковий режим ніхто не скасовував!» — підкреслив мер.

Кличко додав, що напередодні міська влада зустрічалася з представниками всіх конфесій, яких закликали дотримуватися карантинних обмежень. Також мер очікує, що Всеукраїнська рада церков ухвалить правильне рішення про те, як проводити богослужіння, і як відбуватиметься освячення великодніх кошиків.

Також він нагадав, що ситуація із захворюваністю на коронавірус в Києві залишається складною, і закликав усіх киян провести свята в колі сімʼї, не збиратися великими компаніями та не йти в місця великого скупчення людей.