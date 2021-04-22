В Україні за добу зареєстрували понад 16 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше — у Києві та Харківській області

«За минулу добу госпіталізовані 3 904 особи, летальних випадків — 470, одужала 18 831 особа, здійснено тестувань за добу — 101 981 (зокрема методом ПЛР — 46 516, методом ІФА — 17 644, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 37 821)», — розповів він.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

В Україні за минулу добу, 21 квітня, зареєстрували 16 235 нових випадків коронавірусу . Зокрема, захворіли 663 дитини та 319 медпрацівників.

За даними міністра, за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.

Загалом від початку пандемії в Україні захворіли 1 990 353 особи, одужали — 1 533 303, летальних випадків — 41 266, проведено 9 089 301 ПЛР-тестування.

Окрім цього, минулої доби проти COVID-19 щепили 14 044 людини, від початку вакцинальної кампанії — 491 877 людей. Дві дози отримали лише 5 українців.