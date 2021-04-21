В Україні за добу понад 12 тисяч нових хворих на ковід, але одужало більше

В Україні за добу 20 квітня виявили 12 162 нових хворих на коронавірус, але одужали 14 720 людей. Про це міністр охорони здоровʼя Максим Степанов повідомив у Facebook.
Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували в Києві (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях.
Також за минулу добу госпіталізували 4 411 людей, померли 429 хворих, одужали 14 720.
Загалом з початку пандемії коронавірус виявили у 1 974 118 українців, 1 514 472 з них одужали, а 40 796 — померли.
Що стосується вакцинації, то 19 квітня щеплення зробили 15 042 українцям (477 831 з початку кампанії). Завершили вакцинацію (тобто отримали дві дози препарату) 5 українців. Щеплення зараз роблять вакцинами AstraZeneca, Sinovac і Pfizer.
- В Україні до 30 квітня діє адаптивний карантин. 9 квітня Міністерство охорони здоровʼя всьоме від початку пандемії затвердило зміни у протокол лікування коронавірусу.
- Рекордну кількість смертей від коронавірусу в Україні зафіксували 6 квітня — тоді помер 481 хворий, а найбільшу кількість нових випадків виявили 2 квітня — 20 341. Темпи вакцинації при цьому низькі.