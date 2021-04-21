В Украине за сутки более 12 тысяч новых больных ковидом, но выздоровело больше

В Украине за сутки 20 апреля выявили 12 162 новых больных коронавирусом, выздоровели 14 720 человек. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.
Наибольшее количество новых случаев зарегистрировали в Киеве (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.
Также за минувшие сутки госпитализировали 4 411 человек, умерли 429 больных, выздоровели 14 720.
Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 1 974 118 украинцев, 1 514 472 из них выздоровели, а 40 796 — умерли.
Что касается вакцинации, то 19 апреля прививки сделали 15 042 украинца (477 831 с начала кампании). Завершили вакцинацию (то есть получили две дозы препарата) 5 украинцев. Прививки сейчас делают вакцинами AstraZeneca, Sinovac и Pfizer.
- В Украине до 30 апреля действует адаптивный карантин. 9 апреля Министерство здравоохранения седьмой раз с начала пандемии утвердило изменения в протокол лечения коронавируса.
- Рекордное количество смертей от коронавируса в Украине зафиксировали 6 апреля — тогда умер 481 больной, а наибольшее количество новых случаев выявили 2 апреля — 20 341. Темпы вакцинации при этом низкие.