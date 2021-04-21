В Украине за сутки более 12 тысяч новых больных ковидом, но выздоровело больше

В Украине за сутки 20 апреля выявили 12 162 новых больных коронавирусом, выздоровели 14 720 человек. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировали в Киеве (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.

Также за минувшие сутки госпитализировали 4 411 человек, умерли 429 больных, выздоровели 14 720.