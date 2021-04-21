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В Украине за сутки более 12 тысяч новых больных ковидом, но выздоровело больше

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Plastifikator x «Бабель»

В Украине за сутки 20 апреля выявили 12 162 новых больных коронавирусом, выздоровели 14 720 человек. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировали в Киеве (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.

Также за минувшие сутки госпитализировали 4 411 человек, умерли 429 больных, выздоровели 14 720.

Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 1 974 118 украинцев, 1 514 472 из них выздоровели, а 40 796 — умерли.

Что касается вакцинации, то 19 апреля прививки сделали 15 042 украинца (477 831 с начала кампании). Завершили вакцинацию (то есть получили две дозы препарата) 5 украинцев. Прививки сейчас делают вакцинами AstraZeneca, Sinovac и Pfizer.