В Украине за сутки зарегистрировали свыше 16 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего — в Киеве и Харьковской области

«За прошедшие сутки госпитализированы 3 904 человека, летальных случаев — 470, выздоровел 18 831 человек, проведено тестирований за сутки — 101 981 (в том числе методом ПЦР — 46 516, методом ИФА — 17 644, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS- CoV-2 — 37 821)», — рассказал он.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

В Украине за прошлые сутки, 21 апреля, зарегистрировали 16 235 новых случаев коронавируса . В частности, заболели 663 ребенка и 319 медработников.

По данным министра, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 673), Харьковской (1 333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 1 990 353 человека, выздоровели — 1 533 303, летальных случаев — 41 266, проведено 9 089 301 ПЦР-тестирование.

Кроме этого, за прошлые сутки против COVID-19 привили 14 044 человек, с начала прививочной кампании — 491 877. Две дозы получили всего 5 украинцев.