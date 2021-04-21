Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до 30 июня

Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до 30 июня.

Об этом на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Чрезвычайная ситуация прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности к противодействию пандемии. Одновременно это еще одно напоминание всем украинцам, что мы должны оставаться осмотрительными и осторожными. Ведь от этого зависит здоровье и жизнь наших близких», — заявил Шмыгаль.

По его словам, особенно такую осмотрительность и сознательное отношение необходимо показать в период майских праздников и Пасхи. «В эти дни мы призываем людей оставаться дома», — добавил премьер.