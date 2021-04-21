Уряд продовжив режим надзвичайної ситуації в Україні до 30 червня

Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації в Україні до 30 червня.

Про це на засіданні Кабінету міністрів заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії. Водночас це ще одне нагадування всім українцям, що ми маємо залишатися обачними та обережними. Адже від цього залежить здоров’я та життя наших близьких», — заявив Шмигаль.

За його словами, особливо таку обачність та свідоме ставлення необхідно показати в період травневих свят та Великодня. «У ці дні ми закликаємо людей залишатися вдома», — додав премʼєр.