МОЗ: На Великдень додаткові обмеження запроваджувати не будуть

Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов заявив, що на Великдень додаткових обмежень запроваджувати не будуть.
Про це він повідомив у Facebook.
«Додаткових обмежень на Великдень ми не плануємо. Розумію, як важливо українцям відсвяткувати цей світлий день згідно з традиціями. А для мене важливо, щоб ці святкування відбулися з дотриманням усіх правил безпеки», — написав міністр.
За його словами, попри те, що пік пандемії пройдено і навіть столиця після 30 квітня, ймовірно, перейде до «жовтої зони» – розслаблятися рано.
Степанов закликав дотримуватися встановлених протиепідемічних правил, носити маски правильно, уникати скупчень людей та святкувати у вузькому родинному колі. Церкви міністр закликав створити всі умови для безпечного відвідування храмів вірянами.
- У зв’язку зі складною ситуацією з коронавірусом та перебуванням низки областей у «червоній» карантинній зоні богослужіння на Великдень та інші свята відбуватимуться з дотриманням певних обмежень.
- Степанов заявив, що на Великдень в Україні не будуть вводити загальнонаціональний жорсткий карантин.