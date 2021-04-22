МОЗ: На Великдень додаткові обмеження запроваджувати не будуть

Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов заявив, що на Великдень додаткових обмежень запроваджувати не будуть.

Про це він повідомив у Facebook.

«Додаткових обмежень на Великдень ми не плануємо. Розумію, як важливо українцям відсвяткувати цей світлий день згідно з традиціями. А для мене важливо, щоб ці святкування відбулися з дотриманням усіх правил безпеки», — написав міністр.

За його словами, попри те, що пік пандемії пройдено і навіть столиця після 30 квітня, ймовірно, перейде до «жовтої зони» – розслаблятися рано.

Степанов закликав дотримуватися встановлених протиепідемічних правил, носити маски правильно, уникати скупчень людей та святкувати у вузькому родинному колі. Церкви міністр закликав створити всі умови для безпечного відвідування храмів вірянами.