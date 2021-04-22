На Буковині — у храмах із відчиненими дверима, на Чернігівщині — на вулиці з розміткою: як в Україні проведуть богослужіння на Великдень

У зв’язку зі складною ситуацією з коронавірусом та перебуванням низки областей у «червоній» карантинній зоні богослужіння на Великдень та інші свята відбуватимуться з дотриманням певних обмежень. Так, у Чернігівській області під час святкування Вербної неділі, Великодня та поминальних днів службу та освячення проводитимуть на вулиці й онлайн.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції області.

«На майданчиках біля культових споруд буде зроблена розмітка для дотримання дистанції між людьми, а на місцевому телебаченні можна буде подивитися пряму трансляцію заходів», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що проведення служб заплановано у 480 культових спорудах області. Для контролю за дотриманням карантинних обмежень, які відповідають «червоній» зоні, під час масових заходів залучать волонтерів.