На Буковине — в храмах с открытыми дверями, на Черниговщине — на улице с разметкой: как в Украине проведут богослужения на Пасху

В связи со сложной ситуацией с коронавирусом и пребыванием ряда областей в «красной» карантинной зоне богослужения на Пасху и другие праздники пройдут с соблюдением определенных ограничений. Так, в Черниговской области во время празднования Вербного воскресенья, Пасхи и поминальных дней службу и освящение будут проводить на улице и онлайн.
Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции области.
«На площадках возле культовых сооружений будет сделана разметка для соблюдения дистанции между людьми, а на местном телевидении можно будет посмотреть прямую трансляцию мероприятий», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что проведение служб запланировано в 480 культовых сооружениях области. Для контроля за соблюдением карантинных ограничений, которые соответствуют «красной» зоне, во время массовых мероприятий привлекут волонтеров.
В то же время в Черновицкой области решили провести пасхальные службы в храмах с открытыми дверями, сообщили в ОГА.
Глава облгосадминистрации Сергей Осачук призвал верующих находиться во время службы в защитных масках и приходить не всей семьей, а делегировать с корзиной в церковь кого-то одного.
Кроме этого, его заместитель Наталья Гусак призвала священников подталкивать буковинцев вакцинироваться от коронавируса и заверила, что в области не зафиксировано ни одного побочного действия от препаратов.
Отметим, на Буковине запланированы пасхальные богослужения в более чем 540 культовых сооружениях. Регион находится в «красной» зоне, однако ранее Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций перевела ее в «желтую».
В Ровенской облгосадминистрации сообщили, что во время проведения богослужений и освящения пасок все присутствующие должны быть в масках как внутри помещений, так и на улице, дворах или территории храмов, а также должны соблюдать социальную дистанцию — в помещениях храмов из расчета один человек на 4 кв. м. По состоянию на 22 апреля область находится в «оранжевой» зоне.
В Запорожской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) проводить богослужения решили исключительно в онлайн-режиме, привлекая к службе только самое необходимое количество людей. Об этом сообщается на Facebook-странице епархии. Сейчас Запорожская область находится в «красной» зоне.
Заметим, 21 апреля состоялась встреча представителей Госпродпотребслужбы, Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. На ней они обсудили ограничения во время массовых мероприятий — проведение праздничных богослужений на улице, организация видеотрансляций, соблюдение масочного режима и физическая дистанция между людьми 1,5—2 метра.
- Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на Пасху в Украине не будут вводить общенациональный жесткий карантин.