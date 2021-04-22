На Буковине — в храмах с открытыми дверями, на Черниговщине — на улице с разметкой: как в Украине проведут богослужения на Пасху

В связи со сложной ситуацией с коронавирусом и пребыванием ряда областей в «красной» карантинной зоне богослужения на Пасху и другие праздники пройдут с соблюдением определенных ограничений. Так, в Черниговской области во время празднования Вербного воскресенья, Пасхи и поминальных дней службу и освящение будут проводить на улице и онлайн.

Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции области.

«На площадках возле культовых сооружений будет сделана разметка для соблюдения дистанции между людьми, а на местном телевидении можно будет посмотреть прямую трансляцию мероприятий», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что проведение служб запланировано в 480 культовых сооружениях области. Для контроля за соблюдением карантинных ограничений, которые соответствуют «красной» зоне, во время массовых мероприятий привлекут волонтеров.