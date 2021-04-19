Степанов заверил, что на Пасху общенациональный локдаун вводить не будут

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на Пасху в Украине не будут вводить общенациональный жесткий карантин.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина24».

«По поводу ограничений на Пасху. Я считаю, что мы должны придерживаться тех правил, которые установлены, и они так же должны соблюдаться на Пасху. Тогда мы не будем видеть серьезных вспышек COVID-19. Я не анонсировал никаких особых режимов, я говорю о том, что если регион будет находиться, например, на красном уровне, то должны действовать все ограничения, которые существуют в красном уровне», — сказал Степанов.

По его словам, сейчас ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась, а количество больных постепенно пошло вниз. Но он считает, что после майских праздников заболеваемость снова вырастет.