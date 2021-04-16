В Киеве на Пасху готовят дополнительные правила карантина. Их озвучат перед праздниками

На Пасху в Киеве готовят дополнительные карантинные ограничения. Их сейчас разрабатывает комиссия по чрезвычайным ситуациям города и перед праздниками обнародует.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко на брифинге.

«У нас впереди пасхальные праздники. И мы уже готовим дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы, чтобы после праздников не произошло инфекционного взрыва», — сообщил мэр, не уточнив, о каких именно ограничениях идет речь.