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В Киеве на Пасху готовят дополнительные правила карантина. Их озвучат перед праздниками

Автор:
Виктория Мартынюк
Дата:
В Киеве на Пасху готовят дополнительные правила карантина. Их озвучат перед праздниками

Сергей Бортник / «Бабель»

На Пасху в Киеве готовят дополнительные карантинные ограничения. Их сейчас разрабатывает комиссия по чрезвычайным ситуациям города и перед праздниками обнародует.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко на брифинге.

«У нас впереди пасхальные праздники. И мы уже готовим дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы, чтобы после праздников не произошло инфекционного взрыва», — сообщил мэр, не уточнив, о каких именно ограничениях идет речь.

Вместе с тем Кличко отметил, что введение строгих ограничений позволило немного стабилизировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Именно поэтому городские власти и решили продлить карантин до 30 апреля.

Послабят ли ограничения после этой даты — пока неизвестно. Но, как отметил мэр, это решение во многом будет зависеть от самих киевлян — «насколько они сознательные и заботятся о своем здоровье».