В Киеве на Пасху готовят дополнительные правила карантина. Их озвучат перед праздниками

На Пасху в Киеве готовят дополнительные карантинные ограничения. Их сейчас разрабатывает комиссия по чрезвычайным ситуациям города и перед праздниками обнародует.
Об этом заявил мэр Виталий Кличко на брифинге.
«У нас впереди пасхальные праздники. И мы уже готовим дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы, чтобы после праздников не произошло инфекционного взрыва», — сообщил мэр, не уточнив, о каких именно ограничениях идет речь.
Вместе с тем Кличко отметил, что введение строгих ограничений позволило немного стабилизировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Именно поэтому городские власти и решили продлить карантин до 30 апреля.
Послабят ли ограничения после этой даты — пока неизвестно. Но, как отметил мэр, это решение во многом будет зависеть от самих киевлян — «насколько они сознательные и заботятся о своем здоровье».
- В Киеве до 30 апреля действуют новые правила усиленного карантина. В этот период общественным транспортом, включая метро, воспользоваться можно только при наличии специального пропуска.
- Ранее Кличко опроверг информацию, что карантин в столице продлили до 10 мая — решение еще не принято. На прошлой неделе он обратился к правительству с просьбой ввести общенациональный локдаун, но ему ответили, что это нецелесообразно.