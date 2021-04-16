У Києві на Великдень готують додаткові правила карантину. Їх оприлюднять перед святами

На Великдень у Києві готують додаткові карантинні обмеження. Їх зараз розробляє комісія з надзвичайних ситуацій міста і перед святами оприлюднить.
Про це заявив мер Віталій Кличко на брифінгу.
«У нас попереду великодні свята. І ми вже готуємо додаткові протиепідемічні заходи та норми, аби після свят не сталося інфекційного вибуху», — повідомив мер, не назвавши, про які обмеження йдеться.
Водночас Кличко наголосив, що запровадження суворих обмежень дозволило дещо стабілізувати ситуацію із захворюваністю на коронавірус. Саме тому міська влада й вирішила продовжити карантин до 30 квітня.
Чи послаблять обмеження після цієї дати — поки невідомо. Але, як наголосив мер, це рішення багато в чому залежатиме від самих киян — «наскільки вони свідомі та дбають про своє здоров’я».
- У Києві до 30 квітня діють нові правила посиленого карантину. У цей період громадським транспортом, зокрема й метро, скористатися можна лише за наявності спеціальної перепустки.
- Раніше Кличко спростував інформацію, що карантин у столиці продовжили до 10 травня — рішення ще не ухвалили. Минулого тижня він звернувся до уряду з проханням ввести загальнонаціональний локдаун, але йому відповіли, що це недоцільно.