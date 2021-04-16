На майские праздники и Пасху пустят 11 дополнительных поездов

Компания «Укрзалізниця» назначит на Пасху и майские праздники 11 дополнительных поездов на самые популярные направления.

Об этом на брифинге сообщил и. о. главы правления компании Иван Юрик.

Дополнительные поезда на праздники будут курсировать в Ужгород, Рахов, Ковель, Черновцы, Николаев, Мариуполь, Константиновку, Ивано-Франковск, Одессу и Львов.

В мае УЗ также назначит дополнительные рейсы круглогодичных поездов. Среди них — № 29/30 Киев — Ужгород, № 251/252 Харьков — Николаев, № 774/773 Киев — Шостка, № 781/782 Черкассы — Киев, № 137/138 Хмельницкий — Лисичанск.

Кроме этого, на праздники маршрут скоростного поезда № 779/780 Сумы — Киев продлят до станции «Винница».