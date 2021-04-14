«Укрзалізниця» восстанавливает электричку «Львов — Ужгород», которую отменила год назад

Поезд отменили более года назад — 19 марта 2020 года. Сейчас его восстановили, чтобы совместить привлекательные места Закарпатья и Карпат во время весеннего отдыха в горах без скопления людей.

«Укрзалізниця» с пятницы, 16 апреля, восстанавливает движение регионального поезда № 829/830 сообщением Львов — Ужгород. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд будет отправляться из Ужгорода в 05:13 ежедневно, кроме среды, прибывая во Львов в 10:59. В обратный рейс из Львова будет отправляться ежедневно, кроме вторника, в 16:37, прибывать в столицу Закарпатья в 22:22. Стоимость проезда — 75 гривен.

Электропоезд будет курсировать с остановками на станциях Николаев-Днестровский, Стрый, Сколе, Тухля, Славское, Лавочное, остановочный пункт Опорец, Воловец, Свалява, остановочный пункт Карпаты, Мукачево, Батево, Чоп.