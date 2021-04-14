«Укрзалізниця» відновлює електричку «Львів — Ужгород», яку скасувала рік тому

«Укрзалізниця» з пʼятниці, 16 квітня, відновлює рух регіонального поїзда № 829/830 сполученням Львів — Ужгород. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Поїзд скасували понад рік тому — 19 березня 2020 року. Зараз його поновили, аби сполучити привабливі міста Закарпаття та Карпат під час весняного відпочинку у горах без скупчення людей.