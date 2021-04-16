На травневі свята і Великдень пустять 11 додаткових поїздів

Компанія «Укрзалізниця» призначить на Великдень і травневі свята 11 додаткових поїздів на найпопулярніші напрямки.
Про це на брифінгу повідомив в. о. голови правління компанії Іван Юрик.
Додаткові поїзди на свята курсуватимуть в Ужгород, Рахів, Ковель, Чернівці, Миколаїв, Маріуполь, Костянтинівку, Івано-Франківськ, Одесу та Львів.
У травні УЗ також призначить додаткові рейси цілорічних поїздів. Серед них — № 29/30 Київ — Ужгород, № 251/252 Харків — Миколаїв, № 774/773 Київ — Шостка, № 781/782 Черкаси — Київ, № 137/138 Хмельницький — Лисичанськ.
Крім цього, на свята маршрут швидкісного поїзда № 779/780 Суми — Київ продовжено до станції «Вінниця».
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