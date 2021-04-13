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«Низкий спрос». «Укрзалізниця» отменила три поезда в западном направлении

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

Videvo

«Укрзалізниця» отменила три рейса в Западной Украине из-за низкого спроса.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Следовательно, с 13 апреля будут отменены рейсы № 29/30 Киев — Ужгород, № 5/6 Ужгород — Херсон, с 14 апреля — № 243/244 Киев — Рахов.

Кроме того, «Укрзалізниця» решила добавить новые поезда по следующим направлениям:

  • № 77/78 Харьков — Мариуполь
  • № 119/120 Львов — Запорожье;
  • № 719/720 Харьков — Киев.

Также увеличат периодичность курсирования поезда № 19/20 Попасная — Киев (по четным дням недели).