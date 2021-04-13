«Низкий спрос». «Укрзалізниця» отменила три поезда в западном направлении

«Укрзалізниця» отменила три рейса в Западной Украине из-за низкого спроса.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Следовательно, с 13 апреля будут отменены рейсы № 29/30 Киев — Ужгород, № 5/6 Ужгород — Херсон, с 14 апреля — № 243/244 Киев — Рахов.
Кроме того, «Укрзалізниця» решила добавить новые поезда по следующим направлениям:
- № 77/78 Харьков — Мариуполь
- № 119/120 Львов — Запорожье;
- № 719/720 Харьков — Киев.
Также увеличат периодичность курсирования поезда № 19/20 Попасная — Киев (по четным дням недели).
- В середине марта «Укрзалізниця» заявила, что не будет ограничивать движение поездов через Киев и Львов — в этих городах объявили об усилении карантина.
- В конце марта «Укрзалізниця» назначила специальные рейсы в Закарпатье и Черновицкую область и обратно для безопасного вывоза пассажиров.