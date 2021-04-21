Черновицкая область официально покидает «красную» зону карантина

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исключила Черновицкую область из «красной» зоны карантина.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«Госкомиссия решила: с 00 часов 00 минут 22 апреля 2021 отменить «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черновицкой области и применить на территории Черновицкой области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «желтого» уровня эпидемической опасности», — написал Немчинов.

«Желтая» зона — базовая для всей страны. В этой зоне можно проводить массовые мероприятия, но с ограничением — один человек на 4 квадратных метра (раньше было 5), и посещать учебные заведения группами более 20 человек. Также разрешили проводить матчи со зрителями на трибунах (не более 50%) и заведениям питания (кафе, рестораны, бары, столовые) работать до 00:00 (ранее было до 23:00).