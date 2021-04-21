Чернівецька область офіційно залишає «червону» зону карантину

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала віднесення Чернівецької області до «червоної» зони карантину.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

«Держкомісія вирішила: з 00 години 00 хвилин 22 квітня 2021 року скасувати «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернівецької області, та застосувати на території Чернівецької області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «жовтий» рівня епідемічної небезпеки», — написав Немчінов.

«Жовта» зона — базова для всієї країни. У цій зоні можна проводити масові заходи, але з обмеженням — одна людина на 4 квадратні метри (раніше було 5), та відвідувати заклади освіти групами понад 20 осіб. Також дозволили проводити матчі з глядачами на трибунах (не понад 50%) й закладам харчування (кафе, ресторани, бари, їдальні) працювати до 00:00 (раніше було до 23:00).