Чернівецька область офіційно залишає «червону» зону карантину

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала віднесення Чернівецької області до «червоної» зони карантину.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
«Держкомісія вирішила: з 00 години 00 хвилин 22 квітня 2021 року скасувати «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернівецької області, та застосувати на території Чернівецької області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «жовтий» рівня епідемічної небезпеки», — написав Немчінов.
«Жовта» зона — базова для всієї країни. У цій зоні можна проводити масові заходи, але з обмеженням — одна людина на 4 квадратні метри (раніше було 5), та відвідувати заклади освіти групами понад 20 осіб. Також дозволили проводити матчі з глядачами на трибунах (не понад 50%) й закладам харчування (кафе, ресторани, бари, їдальні) працювати до 00:00 (раніше було до 23:00).
- 10 квітня Прикарпаття та Закарпаття офіційно покинули «червону» карантинну зону та перейшли в «жовту». 15 квітня Міністерство охорони здоровʼя оновило розподіл на зони, перевівши Полтавську область у «червоній» зону.
- У Києві локдаун продовжили на два тижні — до 30 квітня. Школи і дитячі садки залишаються закритими, а громадський транспорт продовжить працювати за спеціальними перепустками (перевозять тільки працівників підприємств критичної інфраструктури, медиків тощо).