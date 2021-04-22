Минздрав: На Пасху дополнительные ограничения вводить не будут

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на Пасху дополнительные ограничения вводить не будут.
Об этом он сообщил в Facebook.
«Дополнительных ограничений на Пасху мы не планируем. Понимаю, как важно украинцам отпраздновать этот светлый день согласно традициям. А для меня важно, чтобы эти празднования прошли с соблюдением всех правил безопасности», — написал министр.
По его словам, хотя пик пандемии пройден и даже столица после 30 апреля, вероятно, перейдет в «желтую» зону — расслабляться рано.
Степанов призвал соблюдать установленные противоэпидемические правила, носить маски правильно, избегать скоплений людей и праздновать в узком семейном кругу. Церкви министр призвал создать все условия для безопасного посещения храмов верующими.
- В связи со сложной ситуацией с коронавирусом и пребыванием ряда областей в «красной» карантинной зоне богослужения на Пасху и другие праздники пройдут с соблюдением определенных ограничений.
- Степанов заявил, что на Пасху в Украине не будут вводить общенациональный жесткий карантин.