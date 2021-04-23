Сколько в мае праздничных и выходных дней? Закроют ли церкви на Пасху? Когда выпускные и ЗНО? «Бабель» составил точный график на майский апокалипсис («мапокалипсис»!)

Начнем с главного. Сколько отдыхаем в мае? И когда?

Май, по традиции — это месяц длинных отпусков: в этом году в нем будет 18 рабочих и 13 выходных и праздничных дней. Вот они:

1 мая (суббота) — День труда

2 мая (воскресенье) — Пасха

3 мая (понедельник) — дополнительный выходной (в счет Дня труда)

4 мая (вторник) — дополнительный выходной (в счет Пасхи)

8 мая (суббота) — выходной

9 мая (воскресенье) — День победы над нацизмом

10 мая (понедельник) — дополнительный выходной (в счет Дня победы над нацизмом)

15 мая (суббота) — выходной

16 мая (воскресенье) — выходной

22 мая (суббота) — выходной

23 мая (воскресенье) — выходной

29 мая (суббота) — выходной

30 мая (воскресенье) — выходной

А локдаун в эти дни будет?

По всей стране — нет, но в вашем городе — возможно. Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что усиления адаптивного карантина по стране не будет — продолжат действовать локальные запреты, исходя из того, в какой зоне находится область или город. Министр инфраструктуры Владислав Криклий заверил, что поезда в мае будут ходить по расписанию, авиасообщение тоже ограничивать не будут. Исключение — регионы, которые попадают в «красную зону». Поэтому решения об ограничениях будут принимать местные власти, а ситуация с карантином от области к области может сильно отличаться.

Например, локдаун в Киеве закончится 30 апреля, но что будет дальше — пока неизвестно. Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал дополнительные запреты на майские праздники, но какие именно — не уточнил. Кличко просил Кабмин ввести общенациональный локдаун в мае, но премьер-министр ему отказал.

Но в церковь на Пасху можно будет сходить?

Пока неизвестно. Ляшко сообщил, что правительство ведет переговоры с церквями. «Возможно, стоит сделать меньше праздничных литургий, пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, мы не рекомендуем входить внутрь храма. И, если есть возможность, пусть кто-то один из домохозяйства пойдет святить куличи», — говорит он.

В некоторых храмах службы могут пройти онлайн. Выбор варианта тоже зависит от эпидемиологической ситуации в конкретной области и решения местных властей. Например, мэр Львова Андрей Садовый уже разрабатывает специальный протокол празднования Пасхи — на открытом воздухе и с дистанцией между прихожанами.

А когда в этом году школьники закончат учебный год?

Как правило, школы заканчивают учебный год 25—30 мая, а с 1 июня Министерство образования и науки рекомендует начинать летние каникулы. Но пандемия коронавируса внесла коррективы — некоторые школы вынуждены продлить учебный год на июнь.

Из-за карантинных ограничений школы иногда продлевали осенние и весенние каникулы, поэтому школьники не отучились положенные 175 дней. Начальник Главного управления школьного образования МОН Юрий Кононенко утверждает, что ничего страшного в этом нет — у школ есть время до 1 июля, чтобы провести недостающие уроки. Каждая школа будет выходить из этой ситуации самостоятельно, так что точный график лучше уточнять по месту учебы. Дистанционное обучение никак не влияет на график — это полноценные уроки, которые входят в обязательные 175 дней.

Расписание экзаменов ВНО 21 мая — химия;

24 мая — испанский, немецкий, французский языки;

25 мая — английский язык;

28 мая — математика;

1 июня — украинский язык и литература;

4 июня — история Украины;

7 июня — физика;

10 июня — биология;

15 июня — география.

ВНО могут перенести?

Пока не планируют. Внешнее независимое оценивание пройдет по плану — с 21 мая по 15 июня. Регистрация на ВНО закончилась 5 марта, но будет и дополнительная — с 6 по 18 мая. О правилах тестирования в этом году мы уже подробно писали.

А когда пройдут «последние звонки» и выпускные вечера?

Государство никак не регулирует формат этих праздников. Традиционно «последний звонок» в школах отмечают в последнюю пятницу мая. Но в этом году одиннадцатиклассники точно его пропустят — 28 мая будет обязательное ВНО по математике. Школы будут сами решать, что им делать с праздником. В 2020 году учебный год заканчивался дистанционно, а школьники отмечали «последний звонок» онлайн.

Выпускные в Украине школьники отмечают 26 июня. Прогнозировать, какие карантинные ограничения будут в июне, пока сложно. Официальная часть выпускных, скорее всего, пройдет в онлайне, но соответствующего решения МОН пока нет. Неофициальная — остается на усмотрение выпускников и их родителей.

Теперь вы знаете, сколько будете отдыхать в мае, ну, а чтобы мы в это время работали — можно оформить донат.