Минобразования: Из-за карантина учебный год могут продлить

Школы могут продлить учебный год в июне из-за карантина.

Об этом рассказал начальник главного управления школьного образования Министерства образования и науки Юрий Кононенко в эфире «Украины 24».

«По закону, учебный год в школах не должен длиться дольше 1 июля. Но в Украине сложилась такая традиция, все почему-то думают, что учебный год должен закончиться 25 мая, а для выпускных классов — 30 мая. На самом деле это не так. И учитывая ситуацию, которая у нас была и сейчас продолжается, все зависит от учебных заведений. Эти 175 дней, обязательные для обучения, должны быть использованы учебными заведениями, и каждое из них, каждая школа сама решает этот вопрос», — пояснил он.

Кононенко добавил, что пока учебный год идет по плану. «Но у нас есть школы, особенно в западных регионах Украины, где часто происходили чрезвычайные ситуации и продлевались каникулы. Возможно, именно там придется продлить обучение в июне. Это может касаться и других регионов. Решение об этом является прерогативой школы, это решает руководство», — рассказал он.

Отметим, что образовательный процесс в учреждениях образования организуется в соответствии с законами «Об образовании» и «О среднем образовании». Руководители учебных заведений имеют право самостоятельно организовывать образовательный процесс и определять даты каникул.