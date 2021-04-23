Минздрав озвучил карантинные правила во время пасхальных богослужений — в церковь советуют идти только одному члену семьи

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Министерство здравоохранения на период пасхальных праздников не будет вводить дополнительные карантинные ограничения , но призывает религиозные учреждения и верующих соблюдать ряд правил.

«Дополнительных карантинных ограничений в Украине на период пасхальных праздников не планируется вводить. В то же время мы обращаемся ко всем — придерживайтесь норм, которые прописаны в постановлении о карантине», — отметил санврач.

Так, Минздрав призывает верующих быть в защитных масках, в том числе и на улицах возле храмов, и соблюдать социальную дистанцию. В самом храме, отмечают, разрешено находиться одному человеку на четыре квадратных метра.

Минздрав призывает религиозные учреждения поощрять проведение онлайн-богослужений, а также увеличить количество сессий благословение и уменьшить их продолжительность. Также советуют в храме так зафиксировать входную дверь на территорию и в помещениях, чтобы был обмен воздухом.

Ведомство не рекомендует семейные посещения церкви — по возможности освящать корзину советуют идти только одному члену семьи.

Минздрав призывает также людей с хроническими заболеваниями и пожилых воздержаться от посещения храмов и освятить корзину на свежем воздухе возле храма или онлайн. Также советуют воздержаться от посещений родственников, особенно пожилых людей.