МОЗ озвучив карантинні правила під час великодніх богослужінь — до церкви радять іти лише одному члену сім’ї

Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров’я на період великодніх свят не буде вводити додаткові карантинні обмеження , але закликає релігійні заклади і вірян дотримуватися низки правил.

«Додаткових карантинних обмежень в Україні на період великодніх свят не планується вводити. Водночас ми звертаємось до всіх — дотримуйтеся норм, які прописані в постанові про карантин», — наголосив санлікар.

Так, МОЗ закликає вірян бути у захисних масках, в тому числі і на вулицях біля храмів, та дотримуватися соціальної дистанції. У самому храмі, наголошують, дозволено перебувати одній людині на чотири квадратні метри.

МОЗ закликає релігійні заклади заохочувати проведення онлайн-богослужінь, а також збільшити кількість сесій благословення і зменшити їхню тривалість. Також радять у храмі так зафіксувати вхідні двері на територію і у приміщеннях, щоб був обмін повітря.

Відомство не рекомендує сімейні відвідування церкви — за можливості освячувати кошик радять іти лише одному члену сім’ї.

МОЗ закликає також людей похилого віку або з хронічними захворюваннями утриматися від відвідування храмів і освятити кошик на свіжому повітрі біля храму або онлайн. Також радять утриматися від відвідувань родичів, особливо похилого віку.