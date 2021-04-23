МОЗ озвучив карантинні правила під час великодніх богослужінь — до церкви радять іти лише одному члену сім’ї

Міністерство охорони здоров’я на період великодніх свят не буде вводити додаткові карантинні обмеження, але закликає релігійні заклади і вірян дотримуватися низки правил.
Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
«Додаткових карантинних обмежень в Україні на період великодніх свят не планується вводити. Водночас ми звертаємось до всіх — дотримуйтеся норм, які прописані в постанові про карантин», — наголосив санлікар.
Так, МОЗ закликає вірян бути у захисних масках, в тому числі і на вулицях біля храмів, та дотримуватися соціальної дистанції. У самому храмі, наголошують, дозволено перебувати одній людині на чотири квадратні метри.
МОЗ закликає релігійні заклади заохочувати проведення онлайн-богослужінь, а також збільшити кількість сесій благословення і зменшити їхню тривалість. Також радять у храмі так зафіксувати вхідні двері на територію і у приміщеннях, щоб був обмін повітря.
Відомство не рекомендує сімейні відвідування церкви — за можливості освячувати кошик радять іти лише одному члену сім’ї.
МОЗ закликає також людей похилого віку або з хронічними захворюваннями утриматися від відвідування храмів і освятити кошик на свіжому повітрі біля храму або онлайн. Також радять утриматися від відвідувань родичів, особливо похилого віку.
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