«Красная» Николаевская область возвращает начальную школу за парты

«Основной показатель по загруженности коек больными с коронавирусом уже второй день меньше нормы. Я считаю, что пик мы прошли и готовы к некоторому ослаблению карантина», — сказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

В Николаевской области, которая находится в «красной» карантинной зоне, решили несколько ослабить ограничения: расширить график работы транспорта, а младшей школе разрешили посещать занятия.

В связи с этим рекомендовали разрешить посещать детские сады и школы ученикам 1—4 классов. Кроме того, расширили график работы городского общественного транспорта: а именно, перевозки позволят с 6:00 до 10:00, а также с 16:00 до 20:00. До этого было с 6:30 до 9:00 до 16:30 до 19:00.

Напомним, что в самом Николаеве на общественном транспорте можно ездить только по спецпропускам.