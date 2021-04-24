Одесская область с 25 апреля переходит из «красной» зоны в «желтую»

С воскресенья, 25 апреля, Одесская область переходит из «красной» карантинной зоны в «желтую». Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил в Telegram-канале.

«Желтые» ограничения будут действовать с 00:00 25 апреля. В этой зоне можно проводить массовые мероприятия, но с ограничением — один человек на 4 квадратных метра (раньше было 5 м), посещать учебные заведения можно группами более 20 человек. Также разрешили проводить матчи со зрителями на трибунах (не более 50% мест), заведениям питания (кафе, рестораны, бары, столовые) — работать до 00:00.

Сейчас в «красной» зоне находятся город Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. Перед этим главный санврач страны Виктор Ляшко анонсировал, что в ближайшее время из этой зоны выйдут Львовская, город Киев (со дня на день), Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области.