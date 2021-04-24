Одеська область з 25 квітня переходить із «червоної» зони в «жовту»

З неділі, 25 квітня, Одеська область виходить з «червоної» карантинної зони і переходить у «жовту». Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань надзвичайних ситуацій.

Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив у Telegram-каналі.

«Жовті» обмеження діятимуть з 00:00 25 квітня. У цій зоні можна проводити масові заходи, але з обмеженням — одна людина на 4 квадратні метри (раніше було 5 м), відвідувати заклади освіти можна групами понад 20 осіб. Також дозволили проводити матчі з глядачами на трибунах (не більше за 50% місць), а закладам харчування (кафе, ресторани, бари, їдальні) — працювати до 00:00.

Наразі у «червоній» зоні перебувають місто Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Одеська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. Перед цим головний санлікар країни Віктор Ляшко анонсував, що найближчим часом із цієї зони вийдуть Львівська, місто Київ (з дня на день), Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області.