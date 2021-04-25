Шмыгаль: Правила карантина в Украине на майские праздники менять не будут

Кабинет министров не будет менять модели адаптивного карантина — они будут действовать и в течение майских праздников.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.
Глава правительства отметил, что решили не менять правила, поскольку они «демонстрируют свою действенность». Он напомнил, что на этой неделе с «красной» зоны уже вышли Черновицкая и Одесская области — там уже стабилизировалась динамика заболеваемости. А на следующей неделе к этим регионам могут присоединиться еще несколько.
«Чтобы мягко пройти период майских праздников, обсудил на этой неделе вопрос соблюдения карантина с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций», — добавил Шмыгаль. Он также призвав украинцев соблюдать карантинные ограничения.
- В Министерстве здравоохранения ранее сообщали, что на период пасхальных праздников не будут вводить дополнительные карантинные ограничения, но призвали религиозные учреждения и верующих соблюдать ряд правил во время богослужений. В частности, в церковь советуют идти только одному члену семьи.