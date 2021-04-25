Шмыгаль: Правила карантина в Украине на майские праздники менять не будут

Кабинет министров не будет менять модели адаптивного карантина — они будут действовать и в течение майских праздников.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

Глава правительства отметил, что решили не менять правила, поскольку они «демонстрируют свою действенность». Он напомнил, что на этой неделе с «красной» зоны уже вышли Черновицкая и Одесская области — там уже стабилизировалась динамика заболеваемости. А на следующей неделе к этим регионам могут присоединиться еще несколько.