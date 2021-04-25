Шмигаль: Правила карантину в Україні на травневі свята змінювати не будуть

Кабінет міністрів не змінюватиме моделі адаптивного карантину — вони діятимуть і протягом травневих свят.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.
Глава уряду зазначив, що вирішили не змінювати правила, оскільки вони «демонструють свою дієвість». Він нагадав, що цього тижня з «червоної» зони вже вийшли Чернівецька та Одеська області — там уже стабілізувалася динаміка захворюваності. А наступного тижня до цих регіонів можуть приєднатися ще декілька.
«Аби м’яко пройти період травневих свят, обговорив цього тижня питання дотримання карантинних обмежень з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій», — додав Шмигаль. Він також закликав українців дотримуватися карантинних обмежень.
- У Міністерстві охорони здоров’я раніше повідомляли, що на період великодніх свят не будуть уводити додаткові карантинні обмеження, але закликали релігійні заклади і вірян дотримуватися низки правил під час богослужінь. Зокрема, до церкви радять іти лише одному члену сім’ї.