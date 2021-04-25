У МОЗ оновили карантинні зони — у «червоній» Київ і 10 областей

Міністерство охорони здоровʼя оновило поділ на карантинні зони — у «червоній» залишається Київ та ще 10 областей, а у «зеленій» поки нема жодного регіону.
Про це свідчать дані МОЗ станом на 25 квітня.
У «червоній» зоні, крім столиці, наразі Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.
До «помаранчевої» зони потрапили Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.
У «жовтій» зоні пʼять областей — Закарпатська, Івано-Франківська, Херсонська, Чернівецька та Одеська (остання вийшла з «червоної» зони 25 квітня).
Головний санлікар країни Віктор Ляшко 23 квітня повідомив, що наступного тижня із «червоної» зони також вийдуть Львівська, Київська, Запорізька та Полтавська області, а також Київ (з дня на день).
- Премʼєр Шмигаль повідомив, що уряд не змінюватиме правила карантину — вони діятимуть і протягом травневих свят. МОЗ водночас закликає релігійні заклади та вірян дотримуватися низки правил під час богослужінь. Зокрема, до церкви радять іти лише одному члену сім’ї.