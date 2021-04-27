МОЗ: Київ найближчим часом виведуть з «червоної» зони карантину

Влада вже найближчим часом планує перевести Київ з «червоної» у «жовту» зону карантину, що дозволить зняти низку карантинних обмежень.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він зазначив, що Київ за всіма показниками продемонстрував покращення ситуації з коронавірусом. Тому Міністерство охорони здоров’я вже зробило подання на комісію ТЕБ та НС для того, щоб провести засідання та вивести столицю з локдауну.

Глава МОЗ наголосив, що рівень захворюваності пішов на спад у всіх без винятку областях та Києві — ще місяць тому ситуація там була «вкрай важкою». Міністр нагадав, що наразі у «червоній» зоні, крім Києва, перебувають ще 10 регіонів.

Мер Києва Віталій Кличко згодом теж підтвердив, що у столиці не виключають послаблення карантину, якщо «ситуація з поширенням коронавірусу не буде погіршуватися». Засідання комісії, на якій планують ухвалювати рішення, відбудеться у середу, 28 квітня.

Нагадаємо, посилений карантин у Києві ввели 20 березня і спочатку планувалося, що він діятиме до 9 квітня. Але згодом його вирішили продовжити до 30 квітня, ввівши ще ряд обмежень. Зокрема, громадським транспортом скористатися можна лише за наявності спеціальної перепустки. Також на час локдауну закрили школи та дитячі садки. Не працюють ТРЦ, а закладам громадського харчування дозволили роботу лише навинос.