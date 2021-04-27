Міністр Степанов оголосив про спад рівня захворюваності й поступовий вихід України з третьої хвилі коронавірусу

Україна почала виходити з третьої хвилі пандемії коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов під час брифінгу 27 квітня.

«Можна констатувати, що наша країна розпочала поступовий вихід із третьої хвилі коронавірусної хвороби. Про це свідчать основні показники і маркери», — сказав він.

За словами глави МОЗ, порівняно з минулим і позаминулим тижнем кількість хворих із COVID-19 зменшилась на 15 тисяч — з майже 92 тисяч до 77 тисяч.