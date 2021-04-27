В Україні виявили майже 8 тисяч нових заражених коронавірусом. Одужали вдвічі більше

За минулу добу, 26 квітня, в Україні зафіксували майже 8 тисяч нових заражених коронавірусом.
Про це у своєму Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Водночас понад 17 тисяч українців одужали від коронавірусу, а 432 — померли внаслідок ускладнень.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях», — підкреслив Степанов.
Також за минулу добу від коронавірусу вакцинували ще 11 100 українців. Вже 9 людей в Україні повністю завершили вакцинацію, отримавши дві дози.
- 23 квітня заступник міністра охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що три області порушують алгоритм вакцинації проти коронавірусу — Запорізька, Харківська й Одеська. Окрім цього, заступник глави МОЗ уточнив, що використати вакцину з першої партії мали до 9—15 квітня. Через виявлені порушення з наступного тижня в цих областях проведуть моніторингові візити, щоби з’ясувати, чому не використовуються вакцини.
- В Україні до 30 квітня діє адаптивний карантин. 9 квітня Міністерство охорони здоровʼя всьоме від початку пандемії затвердило зміни у протокол лікування коронавірусу.