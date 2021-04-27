В Украине выявили почти 8 тысяч новых зараженных коронавирусом. Выздоровели вдвое больше

За прошедшие сутки, 26 апреля, в Украине зафиксировали почти 8 тысяч новых зараженных коронавирусом.

Об этом в своем Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В то же время более 17 тысяч украинцев выздоровели от коронавируса, а 432 — умерли в результате осложнений.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях», — подчеркнул Степанов.

Также за минувшие сутки от коронавируса вакцинировали еще 11 100 украинцев. Уже 9 человек в Украине полностью завершили вакцинацию, получив две дозы.