В Украине за сутки более 5 тысяч новых больных коронавирусом и более 1 тысячи вакцинированных

В Украине за минувшие сутки (25 апреля) коронавирус выявили у 5 062 новых больных, среди которых 221 ребенок и 54 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За минувшие сутки в результате осложнений от коронавируса умерли 195 больных, выздоровели — 6 910. В больницы в течение суток госпитализировали 2 061 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировали в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.

Общее количество заражений в Украине за все время пандемии возросло до 2 030 333 случаев (выздоровели 1 579 438 человек). Умерли 42 518 больных.

Что касается вакцинации против коронавируса, то за прошедшие сутки прививки сделали 1 114 человек. С начала кампании вакцинации первую дозу получили 528 028 человек. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек.

В Киеве и восьми областях за сутки не сделали ни одной прививки.