Одесса, Харьков и Запорожье ответили на обвинения санврача Ляшко по поводу низких темпов вакцинации

«Это связано с тем, что многие медицинские работники на момент получения вакцины уже переболели COVID-19 и получили естественный иммунитет, или болели в момент доставки вакцины. Также свою роль сыграло и влияние выступлений в СМИ известных личностей, бывших президента Петра Порошенко и премьера Юлии Тимошенко о качестве вакцины. Сейчас по второму кругу вакцинируют медицинских работников, которые должны были попасть в первую волну», — пояснил начальник отдела промоции Одесского областного центра общественного здоровья Святослав Линников.

В Одессе сообщили, что мало вакцинируют из-за большого количества медиков, которые отказываются вакцинироваться.

В Одессе, Харькове и Запорожье ответили на обвинения главного санитарного врача Виктора Ляшко по поводу низких темпов вакцинации.

По его словам, срок годности вакцины Covishield до конца июня, а потому к тому времени ее обязательно используют.

В то же время в Харькове ждут проверку от Минздрава, чтобы та сама выяснила, в чем причина низких темпов. Там сообщили, что в области осталось всего две тысячи неиспользованных доз.

«Они остаются потому, что те должностные лица медицинской сферы, которые отвечали за их использование, имели видение свое... Они придерживали эту партию, пытались получить от государства гарантированную вторую партию», — сказал советник председателя Харьковской ОГА Александр Галацан.

В то же время в Запорожье назвали причиной медленной вакцинации ошибки конкретных людей. Там заверили, что на следующей неделе темпы возрастут.

«На сегодня в области обучено очно [персонал] и запущено 80 пунктов, [медработники] еще 15-ти научились дистанционно. 33 пункта завершат обучение на следующей неделе. То есть, всего будет 128 пунктов прививок. На следующей неделе будут работать 103 пункта. Иногда один человек может перечеркнуть работу многих медицинских работников, за что просим прощения публично, но это никоим образом не может перечеркнуть наши реальные достижения», — пояснил директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации Алексей Кулинич.