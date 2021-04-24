Одеса, Харків і Запоріжжя відповіли на звинувачення санлікаря Ляшка щодо низьких темпів вакцинації

«Це пов’язано з тим, що багато медичних працівників на момент отримання вакцини вже перехворіли на COVID-19 і отримали природний імунітет, або хворіли на момент доставки вакцини. Також свою роль зіграв і вплив виступів у ЗМІ відомих осіб, колишніх президента Петра Порошенка і прем’єра Юлії Тимошенко про якість вакцини. Наразі по другому колу вакцинують медичних працівників, які мали потрапити в першу хвилю», — пояснив начальник відділу промоції Одеського обласного центру громадського здоров’я Святослав Лінников.

В Одесі повідомили, що мало вакцинують через велику кількість медиків, які відмовляються вакцинуватися.

За його словами, термін придатності вакцини Covishield до кінця червня, а тому до того часу її обов’язково використають.

Водночас у Харкові чекають на перевірку від МОЗ, щоб та сама з’ясувала, у чому причина низьких темпів. Там повідомили, що в області залишилися всього дві тисячі невикористаних доз.

«Вони залишаються тому, що ті посадові особи медичної сфери, які відповідали за їхнє використання, мали бачення своє... Вони притримували цю партію, намагалися отримати від держави гарантовану другу партію», — сказав радник голови Харківської ОДА Олександр Галацан.

Водночас у Запоріжжі назвали причиною повільної вакцинації помилки конкретних людей. Там запевнили, що наступного тижня темпи зростуть.

«На сьогодні в області навчено очно [персонал] та запущено 80 пунктів, [медпрацівники] ще 15-ти навчились дистанційно. 33 пункти завершать навчання наступного тижня. Тобто всього буде 128 пунктів щеплення. На наступному тижні працюватимуть 103 пункти. Іноді одна людина може перекреслити роботу багатьох медичних працівників, за що просимо вибачення публічно, але це ніяким чином не може перекреслити наші реальні здобутки», — пояснив директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олексій Кулинич.