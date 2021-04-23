Три області України порушили план вакцинації та не використали препарат AstraZeneca з першої партії. Ляшко переказав «привіт» посадовцям

«Хочу передати публічний привіт трьом очільникам департаментів охорони здоровʼя. Зокрема, Харківської, Одеської та Запорізької областей. Це єдині області, які порушили алгоритми МОЗ і досі не використали вакцини з першої партії AstraZeneca», — розповів він.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 23 квітня.

Три області порушують алгоритм вакцинації проти коронавірусу в Україні — Запорізька, Харківська й Одеська.

Окрім цього, заступник глави МОЗ уточнив, що використати вакцину з першої партії мали до 9—15 квітня. Через виявлені порушення з наступного тижня в цих областях проведуть моніторингові візити, щоби з’ясувати, чому не використовуються вакцини.

За словами головного санлікаря, у Запорізькій області наразі найменше пунктів щеплення від коронавірусу — 29, водночас на Дніпропетровщині їх 204.

«Передаю черговий публічний привіт керівнику департаменту охорони здоровʼя Запорізької області. Стежитиму, як буде використовуватись вакцина і який буде доступ для всіх, хто потребує щеплення», — додав Ляшко.