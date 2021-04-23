Україна отримала ще понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca — у рамках COVAX

У пʼятницю, 23 квітня, в Україну доставили 367 200 доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca виробництва Південної Кореї у межах програми COVAX. Літак із вантажем приземлився в аеропорту «Київ». Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило у Facebook.

Препарат одразу розподілять по регіонах. Частину цієї партії залишать для вакцинації другою дозою тих, хто вже отримав першу дозу вакцини Covishield. Решту використають для першого щеплення людей віком від 65 років.

Перед цим міністр охорони здоровʼя Максим Степанов пояснював, що це вакцина AstraZeneca, яка зроблена на іншому майданчику — у Південній Кореї. Її в Україні зареєстрували 20 квітня.

«Це як анальгін, який виробляється на підприємстві в Києві або на іншому — у Харкові. Для пацієнтів немає різниці», — додав Степанов.