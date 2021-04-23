Украина получила еще более 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca — в рамках COVAX

В пятницу, 23 апреля, в Украину доставили 367 200 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca производства Южной Кореи в рамках программы COVAX. Самолет с грузом приземлился в аэропорту «Киев». Об этом Министерство здравоохранения сообщило в Facebook.
Препарат сразу распределят по регионам. Часть этой партии оставят для вакцинации второй дозой тех, кто уже получил первую дозу вакцины Covishield. Остальное используют для первой прививки людей в возрасте от 65 лет.
Перед этим министр здравоохранения Максим Степанов объяснял, что это вакцина AstraZeneca, которая сделана на другой площадке — в Южной Корее. Ее в Украине зарегистрировали 20 апреля.
«Это как анальгин, который производится на предприятии в Киеве или на другом — в Харькове. Для пациентов нет разницы», — добавил Степанов.
Напомним, что в рамках COVAX Украина в целом получит 16 миллионов доз вакцин (этого хватит для вакцинации 20% населения — 8 миллионов украинцев). Это будут препараты от AstraZeneca (23 апреля получили 367 200 доз) и Pfizer (16 апреля получили 117 тысяч доз ).
Какая эффективность вакцины AstraZeneca?
В ноябре в AstraZeneca сообщили, что во время испытаний проверили два варианта введения вакцины, которые показали разную эффективность. В первом случае добровольцам сначала ввели половину дозы вакцины, а через месяц — полную. Результат таких испытаний показал эффективность вакцины в 90%. Во втором случае добровольцы оба раза получали полную дозу, эффективность такого метода — 62%. Таким образом, средняя эффективность вакцины составляет 70%.
Вакцины от AstraZeneca считаются наиболее доступными для всего мира из-за низкой цены и относительно простых условий хранения.
- Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз от компании AstraZeneca, а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 миллиона доз). Также заключили контракты на поставку 10 миллионов доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer.
- Кабмин обнародовал план вакцинации украинцев от коронавируса — до конца года должны сделать 47 миллионов прививок.