Украина получила еще более 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca — в рамках COVAX

В пятницу, 23 апреля, в Украину доставили 367 200 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca производства Южной Кореи в рамках программы COVAX. Самолет с грузом приземлился в аэропорту «Киев». Об этом Министерство здравоохранения сообщило в Facebook.

Препарат сразу распределят по регионам. Часть этой партии оставят для вакцинации второй дозой тех, кто уже получил первую дозу вакцины Covishield. Остальное используют для первой прививки людей в возрасте от 65 лет.

Перед этим министр здравоохранения Максим Степанов объяснял, что это вакцина AstraZeneca, которая сделана на другой площадке — в Южной Корее. Ее в Украине зарегистрировали 20 апреля.

«Это как анальгин, который производится на предприятии в Киеве или на другом — в Харькове. Для пациентов нет разницы», — добавил Степанов.

Напомним, что в рамках COVAX Украина в целом получит 16 миллионов доз вакцин (этого хватит для вакцинации 20% населения — 8 миллионов украинцев). Это будут препараты от AstraZeneca (23 апреля получили 367 200 доз) и Pfizer (16 апреля получили 117 тысяч доз ).