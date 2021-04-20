Украина зарегистрировала вакцину AstraZeneca из Южной Кореи

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что подписал приказ о регистрации в Украине вакцины от коронавируса AstraZeneca из Южной Кореи.
Об этом он написал в своем Facebook.
«Сегодня подписал приказ о регистрации в Украине вакцины AstraZeneca, которая изготовлена на южнокорейской площадке. Это тот препарат, который приедет к нам в рамках инициативы COVAX. Мы ожидаем 367 тыс. доз уже в четверг, 22 апреля», — отметил Степанов.
По его словам, часть доз из этой партии останется для вакцинации второй дозой тех, кто уже получил первую дозу вакцины Covishield. Другую же часть используют для первой прививки другим людям.
- Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз этой же компании), а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 миллиона доз). Также заключили контракты на поставку 10 млн доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer. Отдельно ожидается поставка 8 млн доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Это будут препараты от AstraZeneca и Pfizer.