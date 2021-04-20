Украина зарегистрировала вакцину AstraZeneca из Южной Кореи

Об этом он написал в своем Facebook.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что подписал приказ о регистрации в Украине вакцины от коронавируса AstraZeneca из Южной Кореи.

«Сегодня подписал приказ о регистрации в Украине вакцины AstraZeneca, которая изготовлена на южнокорейской площадке. Это тот препарат, который приедет к нам в рамках инициативы COVAX. Мы ожидаем 367 тыс. доз уже в четверг, 22 апреля», — отметил Степанов.

По его словам, часть доз из этой партии останется для вакцинации второй дозой тех, кто уже получил первую дозу вакцины Covishield. Другую же часть используют для первой прививки другим людям.