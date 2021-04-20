Минздрав: Следующая партия вакцины AstraZeneca прибудет в Украину 22 апреля

Следующая партия вакцины от коронавируса, которую разработала компания AstraZeneca, должна прибыть в Украину 22 апреля.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам заместителя министра здравоохранения, речь идет об очередной партии вакцин (367 тысяч доз), которые поставляются через механизм COVAX.

Национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что всех украинцев привьют за государственный счет. Этот план состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска.

По состоянию на 20 апреля в Украине от коронавируса привили 462 791 украинца. Завершили вакцинацию (то есть получили две дозы препарата) 5 украинцев. Прививки делают вакцинами AstraZeneca, Sinovac и Pfizer.