МОЗ: Наступна партія вакцини AstraZeneca прибуде до України 22 квітня

Наступна партія вакцини від коронавірусу, яку розробила компанія AstraZeneca, повинна прибути в Україну 22 квітня.

Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами заступника міністра охорони здоровʼя, йдеться чергову партію вакцин (367 тисяч доз), які постачаються через механізм COVAX.

Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплюватимуть державним коштом. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують всіх, хто не потрапляє до груп ризику.

Станом на 20 квітня в Україні від коронавірусу прищепили 462 791 українця. Завершили вакцинацію (тобто отримали дві дози препарату) 5 українців. Щеплення роблять вакцинами AstraZeneca, Sinovac і Pfizer.