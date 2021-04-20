Україна зареєструвала вакцину AstraZeneca з Південної Кореї

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що підписав наказ про реєстрацію в Україні вакцини від коронавірусу AstraZeneca з Південної Кореї.
Про це він написав у своєму Facebook.
«Сьогодні підписав наказ про реєстрацію в Україні вакцини AstraZeneca, яка виготовлена на південнокорейському майданчику. Це той препарат, який приїде до нас у рамках ініціативи COVAX. Ми очікуємо 367 тис. доз уже в четвер, 22 квітня», — зазначив Степанов.
За його словами, частину доз з цієї партії залишаться для вакцинації другою дозою тих, хто вже отримав першу дозу вакцини Covishield. Іншу ж частину використають для першого щеплення іншим людям.
- Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз). Також уклали контракти на постачання 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — Pfizer. Окремо очікується поставка 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca та Pfizer.