Министр Степанов: Следующая партия вакцины AstraZeneca прибудет в Украину 23 апреля, часть отложат для прививок второй дозой

Следующая партия вакцины AstraZeneca прибудет в Украину утром 23 апреля.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Поставили нам слот самолета на завтра на 8:45 утра, она будет уже в аэропорту "Жуляны". Сразу она будет распределена по регионам. Она идет на нашу общую программу вакцинации в кабинетах прививки, согласно тем этапам вакцинации — люди старше 60 лет», — сказал он.

По словам Степанова, из этой партии отложат часть вакцин — для людей, которые должны получить вторую дозу в конце мая.