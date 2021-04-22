Министр Степанов: Следующая партия вакцины AstraZeneca прибудет в Украину 23 апреля, часть отложат для прививок второй дозой

Следующая партия вакцины AstraZeneca прибудет в Украину утром 23 апреля.
Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«Поставили нам слот самолета на завтра на 8:45 утра, она будет уже в аэропорту "Жуляны". Сразу она будет распределена по регионам. Она идет на нашу общую программу вакцинации в кабинетах прививки, согласно тем этапам вакцинации — люди старше 60 лет», — сказал он.
По словам Степанова, из этой партии отложат часть вакцин — для людей, которые должны получить вторую дозу в конце мая.
«Мы хотим оставить небольшую часть для второй прививки тех граждан, которые делали прививки в феврале», — добавил министр.
Кроме этого, глава Минздрава заверил, что эта вакцина AstraZeneca не отличается от поставленной ранее.
«Это вакцина AstraZeneca, которая сделана на другой площадке — в Южной Корее. Мы ее зарегистрировали два дня назад, согласно представленным документам. Но это один и тот же продукт. Это как анальгин, который производится на предприятии в Киеве или на другом — в Харькове. Для пациентов нет разницы», — рассказал Степанов.
- Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что следующая партия вакцины от коронавируса, которую разработала компания AstraZeneca, прибудет в Украину 22 апреля.
- Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз этой же компании), а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 миллиона доз). Также заключили контракты на поставку 10 миллионов доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer. Отдельно ожидается поставка 8 миллионов доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Это будут препараты от AstraZeneca и Pfizer.