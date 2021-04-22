Міністр Степанов: Наступна партія вакцини AstraZeneca прибуде до України 23 квітня, частину відкладуть для щеплення другою дозою

Наступна партія вакцини AstraZeneca прибуде до України вранці 23 квітня.

Про це в ефірі телеканала «Україна 24» заявив міністр охорони здоровʼя України Максим Степанов.

«Поставили нам слот літака на завтра на 8:45 ранку, вона буде вже в аеропорту "Жуляни". Одразу вона буде розподілена по регіонах. Вона йде на нашу загальну програму вакцинації в кабінетах щеплення, згідно з тими етапами вакцинації — люди старше за 60 років», — сказав він.

За словами Степанова, з цієї партії відкладуть частину вакцин — для людей, які мають отримати другу дозу наприкінці травні.